Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    Дибала: «Роналду – чемпион. Всегда приятно играть рядом с такими парнями, как он»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала подчеркнул, что ему нравится выступать за туринский клуб и играть в одной команде с форвардом Криштиану Роналду.

    «Когда мы говорим о «Ювентусе», мы говорим о большом клубе, за который всегда выступали великие чемпионы.

    Играть рядом с ними всегда приятно. Это приносит мне радость и огромное удовлетворение.

    Каково играть в одной команде с Роналду? Конечно, мне это нравится. Криштиану – чемпион, и всегда приятно играть с такими парнями, как он.

    Роналду делает по-настоящему очень сложные вещи, которые только кажутся легкими», – сказал Дибала.

    • В этом сезоне Дибала провел за бело-черных 39 матчей, забил 10 голов и сделал шесть результативных передач.
    • В активе Роналду 26 мячей и 13 голевых передач в 39-ти встречах.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    67334
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru