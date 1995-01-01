Дибала: «Роналду – чемпион. Всегда приятно играть рядом с такими парнями, как он»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала подчеркнул, что ему нравится выступать за туринский клуб и играть в одной команде с форвардом Криштиану Роналду.

«Когда мы говорим о «Ювентусе», мы говорим о большом клубе, за который всегда выступали великие чемпионы.

Играть рядом с ними всегда приятно. Это приносит мне радость и огромное удовлетворение.

Каково играть в одной команде с Роналду? Конечно, мне это нравится. Криштиану – чемпион, и всегда приятно играть с такими парнями, как он.

Роналду делает по-настоящему очень сложные вещи, которые только кажутся легкими», – сказал Дибала.