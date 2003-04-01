«Вулверхэмптон» ни разу не нарушил правила в игре с «Брайтоном». Такое произошло в АПЛ впервые с сезона-2003/04

«Вулверхэмптон» на своем поле сыграл вничью с «Брайтоном» (0:0) во встрече 35-го тура АПЛ.

В течение игры хозяева не совершили ни одного нарушения правил. Подобное произошло в Премьер-лиге впервые с сезона-2003/04. С того времени в АПЛ было сыграно 6064 матча.

«Брайтон», в свою очередь, сделал восемь фолов.

«Вулверхэмптон» владел мячом 68% игрового времени и нанес по воротам гостей 22 удара (пять – в створ).