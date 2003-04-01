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    «Вулверхэмптон» ни разу не нарушил правила в игре с «Брайтоном». Такое произошло в АПЛ впервые с сезона-2003/04

    «Вулверхэмптон» на своем поле сыграл вничью с «Брайтоном» (0:0) во встрече 35-го тура АПЛ.

    В течение игры хозяева не совершили ни одного нарушения правил. Подобное произошло в Премьер-лиге впервые с сезона-2003/04. С того времени в АПЛ было сыграно 6064 матча.

    «Брайтон», в свою очередь, сделал восемь фолов.

    «Вулверхэмптон» владел мячом 68% игрового времени и нанес по воротам гостей 22 удара (пять – в створ).

    Источник: Opta

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3245

      Агасфер 39 минут назад

      Вот это действительно заслуживающее внимания событие! Но они хоть на поле выходили,а то по счёту не видно?

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