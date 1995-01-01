Гваридола: «Де Брюйне не сыграет против «Манчестер Юнайтед» из-за мышечных проблем»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне не поможет команде в перенесенном матче 31-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».
Как сообщил главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола, у бельгийца возникли проблемы с мышцами.
«Сможет ли Кевин сыграть в дерби? Я так не думаю. У него мышечная проблема. В ближайшие несколько дней будем наблюдать, насколько улучшится его состояние. Но завтра он не сыграет.
К сожалению, у него была травмы, потом еще одна и еще. Дважды или трижды у него возникали проблемы с мышцами вследствие травмы колена», – сказал Гвардиола.
- В этом сезоне 27-летний футболист провел за «Манчестер Сити» 18 игр в АПЛ, забил два гола и сделал две результативные передачи.
- Встреча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 24 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.