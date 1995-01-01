Гваридола: «Де Брюйне не сыграет против «Манчестер Юнайтед» из-за мышечных проблем»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне не поможет команде в перенесенном матче 31-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщил главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола, у бельгийца возникли проблемы с мышцами.

«Сможет ли Кевин сыграть в дерби? Я так не думаю. У него мышечная проблема. В ближайшие несколько дней будем наблюдать, насколько улучшится его состояние. Но завтра он не сыграет.

К сожалению, у него была травмы, потом еще одна и еще. Дважды или трижды у него возникали проблемы с мышцами вследствие травмы колена», – сказал Гвардиола.