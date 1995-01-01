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    Уокер: «Фанаты «МЮ» на улице говорят мне, что пусть лучше «Сити» выиграет титул, чем «Ливерпуль»

    Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер перед перенесенным матчем 31-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» рассказал, какие пожелания слышит от болельщиков «МЮ», когда выходит на улицу.

    «Очевидно, что фанаты «Юнайтед» находятся в сложной ситуации.

    Когда я выхожу на улицу или выгуливаю своих собак, фанаты «МЮ» подходят ко мне и говорят: «Пусть лучше «Сити» выиграет чемпионат, чем «Ливерпуль».

    Странно это слышать, но я могу вас заверить, что игроки «Юнайтед» не собираются раскладывать перед нами красную дорожку со словами: «Вперед, «Сити», забивайте без помех». Они будут усложнять нам жизнь, потому что это игра в футбол. Кроме прочего, они борются за топ-4, поэтому им нужны очки», – сказал Уокер.

    • Встреча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» пройдет сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • «МЮ» занимает шестое место в таблице, отставая от зоны ЛЧ на три очка, «Сити» – второй с отставанием от «Ливерпуля» в два балла.

    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +902

      almanev 36 секунд назад

      МЮ сейчас накакать кто станет чемпионом, им нужно побеждать чтобы попасть в лч

      0
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      Рейтинг: -366

      SuperPAV9 39 минут назад

      Ливерпуль выйграет апл

      0
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      Рейтинг: +746

      general.lizyukov 1 час назад

      Да ща, манкам легче пережить победу мерсисайда, чем мажоров.
      Фантазируй дальше, манки вас грохнут и сделают Ливерпуль чемпионом.

      0
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      Рейтинг: +199

      Dos_Santos 1 час назад

      Хоть бы не больше 2х мячей завтра пропустили дьяволы. Хотя верится с трудом что мало пропустят(

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