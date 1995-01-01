Уокер: «Фанаты «МЮ» на улице говорят мне, что пусть лучше «Сити» выиграет титул, чем «Ливерпуль»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер перед перенесенным матчем 31-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» рассказал, какие пожелания слышит от болельщиков «МЮ», когда выходит на улицу.

«Очевидно, что фанаты «Юнайтед» находятся в сложной ситуации.

Когда я выхожу на улицу или выгуливаю своих собак, фанаты «МЮ» подходят ко мне и говорят: «Пусть лучше «Сити» выиграет чемпионат, чем «Ливерпуль».

Странно это слышать, но я могу вас заверить, что игроки «Юнайтед» не собираются раскладывать перед нами красную дорожку со словами: «Вперед, «Сити», забивайте без помех». Они будут усложнять нам жизнь, потому что это игра в футбол. Кроме прочего, они борются за топ-4, поэтому им нужны очки», – сказал Уокер.