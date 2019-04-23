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    Каранка – о Моуринью: «Футбол идет так быстро, что люди забывают его хорошие дела, говоря только о плохих»

    Бывший защитник «Реала» Айтор Каранка считает, что Жозе Моуринью подошел бы мадридцам в качестве главного тренера.

    Португалец, по сообщениям СМИ, являлся одним из кандидатов на то, чтобы возглавить «Реал» в марте этого года, но в итоге президент клуба Флорентино Перес сделал выбор в пользу Зинедина Зидана.

    «Любой из двух вариантов [Моуринью или Зидан] был бы одинаково хорош, несмотря на то, что это тренеры разных профилей. Казалось, Сульшер исправил все, что сделал Жозе, и теперь «Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов.

    В своем первом сезоне Моуринью выиграл с «МЮ» три титула. Футбол движется вперед настолько быстрыми темпами, что люди забывают то, что он делает хорошо, и говорят только о том, что он делает неправильно. Жозе вернется привычный нам высокий уровень», – сказал Каранка.

    Моуринью уже руководил «Реалом» с 2010-го по 2013 год и выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

    Источник: Marca

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