Джанаев пропустил два гола в дебютной игре за «Медзь»

Лиха беда начало.
Вратарь «Медзи» Сослан Джанаев провел первый матч за польский клуб.
32-летний вратарь провел 90 минут в игре с «Заглембе» и пропустил два гола, один из которых – с пенальти. Встреча завершилась вничью – 2:2.
До этого голкипер оставался в запасе в трех матчах подряд. Он набирал форму в четвертой лиге Польши за вторую команду «Медзи»
- Джанаев перешел в «Медзь» на правах свободного агента зимой 2019 года.
- Предыдущим клубом вратаря был «Рубин».
- Контракт Джанаева рассчитан до конца сезона-2018/19.