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    Джанаев пропустил два гола в дебютной игре за «Медзь»

    Вратарь «Медзи» Сослан Джанаев провел первый матч за польский клуб.

    32-летний вратарь провел 90 минут в игре с «Заглембе» и пропустил два гола, один из которых – с пенальти. Встреча завершилась вничью – 2:2.

    До этого голкипер оставался в запасе в трех матчах подряд. Он набирал форму в четвертой лиге Польши за вторую команду «Медзи»

    • Джанаев перешел в «Медзь» на правах свободного агента зимой 2019 года.
    • Предыдущим клубом вратаря был «Рубин».
    • Контракт Джанаева рассчитан до конца сезона-2018/19.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3225

      Агасфер 25 минут назад

      Лиха беда начало.

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      Рейтинг: +33

      Boeung777 45 минут назад

      Странная карьера у Джанаева...

      0
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      Рейтинг: +419

      тёска 53 минуты назад

      Наши чемпионы

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      Рейтинг: +1078

      Бухбух 1 час назад

      Пошел по стопам Габулова.

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