Джанаев пропустил два гола в дебютной игре за «Медзь»

Вратарь «Медзи» Сослан Джанаев провел первый матч за польский клуб.

32-летний вратарь провел 90 минут в игре с «Заглембе» и пропустил два гола, один из которых – с пенальти. Встреча завершилась вничью – 2:2.

До этого голкипер оставался в запасе в трех матчах подряд. Он набирал форму в четвертой лиге Польши за вторую команду «Медзи»