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    Сарри: «Жалобы Жиру на игровое время? В этом сезоне он провел 39 матчей. 39!»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри не понимает жалоб нападающего Оливье Жиру на нехватку игрового времени.

    Специалист настаивает на том, что в этом сезоне француз провел много минут на поле.

    «В четверг [в ответной встрече 1/4 финала Лиги Европы со «Славией»] Жиру провел матч номер 39. 39! Не номер девять – 39. 39! Он выходил в стартовом составе в 19-ти или 20-ти играх, я не помню.

    Согласен ли я с комментариями Жиру о его игровом времени? Нет. Он играет, потому что он очень полезен для нас.

    Он действительно играл очень хорошо, но ему нужно больше времени на восстановление, чем другим игрокам, потому что он весит 90 килограммов, и поэтому после матча ему нужно время, чтобы восстановиться», – сказал Сарри.

    • Жиру перешел в «Челси» из «Арсенала» в начале 2018 года.
    • В текущем сезоне 32-летний футболист принял участие в 39-ти играх лондонцев, забив 12 голов и сделав восемь результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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