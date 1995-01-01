Клопп: «Некоторые люди могут спросить нас, думаем ли мы о «Барселоне», или какую-то подобную чушь»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что полностью сосредоточен только на ближайшей игре с «Хаддерсфилдом» в 36-м туре АПЛ.

На следующей неделе красные сыграют в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Некоторые люди в Ливерпуле могут спросить нас, думаем ли мы о матче с «Барселоной», или какую-нибудь другую чушь в этом роде.

Мы будем полностью сосредоточены на «Хаддерсфилде», но до этого мы должны отдыхать, восстанавливаться и готовиться.

В среду также буде игра [манкунианское дерби]. Когда мы играли с «Манчестер Юнайтед», они были в гораздо лучшем состоянии, чем сейчас, и матч закончился со счетом 0:0. Посмотрим, что получится в игре «МЮ» против «Манчестер Сити», но мы не имеем никакого влияния на другие встречи.

Если «Юнайтед» добудет очко, и мы поедем в Ньюкасл [на матч 37-го тура], думая, что у нас есть очко преимущества, то мы можем там оступиться.

Мы просто должны сосредоточиться на своих делах. Это то, что до сих пор работало очень хорошо, и нет никаких причин, по которым мы должны это менять», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Манчестер Сити» на два очка. «Сити» провел на одну игру меньше.