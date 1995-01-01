Видаль может сменить «Барселону» на «Интер»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может оказаться в Серии А. По информации Sport.es, чилийцем интересуется «Интер».

При это каталонцы хотят продлить контракт с 31-летним футболистом еще на один сезон, чтобы летом 2021 года [срок окончания нынешнего договора игрока] он не ушел бесплатно.