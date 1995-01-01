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    Видаль может сменить «Барселону» на «Интер»

    Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может оказаться в Серии А. По информации Sport.es, чилийцем интересуется «Интер».

    При это каталонцы хотят продлить контракт с 31-летним футболистом еще на один сезон, чтобы летом 2021 года [срок окончания нынешнего договора игрока] он не ушел бесплатно.

    • Видаль перешел в «Барселону» из «Баварии» прошлым летом за 18 миллионов евро.
    • В текущем сезоне хавбек провел за сине-гранатовых 45 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: -366

      SuperPAV9 30 минут назад

      Поавильно пойдет на повышение

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