Видаль может сменить «Барселону» на «Интер»

Поавильно пойдет на повышение
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может оказаться в Серии А. По информации Sport.es, чилийцем интересуется «Интер».
При это каталонцы хотят продлить контракт с 31-летним футболистом еще на один сезон, чтобы летом 2021 года [срок окончания нынешнего договора игрока] он не ушел бесплатно.
- Видаль перешел в «Барселону» из «Баварии» прошлым летом за 18 миллионов евро.
- В текущем сезоне хавбек провел за сине-гранатовых 45 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.