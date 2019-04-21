Тренер «Кардиффа» – о пенальти на Салахе: «Это нырок на 9,9 балла»

Главный тренер «Кардиффа» Нил Уорнок после поражения от «Ливерпуля» (0:2) в 35-м туре АПЛ обвинил в симуляции нападающего соперника Мохамеда Салаха.

На 81-й первой минуте египтянин упал в штрафной площади валлийской команды в борьбе с защитником Шоном Моррисон, за что судья наказал «Кардифф» пенальти.

«Думал, это было неочевидно. Мы дали ему [арбитру Мартину Аткинсону] возможность [назначить пенальти], не так ли?

Моррисон обнимал Салаха и все такое. В итоге, я считаю, это был нырок, как у Тома Дейли [британского прыгуна в воду] на 9,9 балла. Не думаю, что он заработал бы более высокую оценку за прыжок с трамплина.

Но я уверен, вы будете говорить, что Уорнок жалуется снова и снова», – сказал 70-летний специалист.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, «Кардифф» располагается в зоне вылета, на 18-м месте.