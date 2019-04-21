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    Тренер «Кардиффа» – о пенальти на Салахе: «Это нырок на 9,9 балла»

    Главный тренер «Кардиффа» Нил Уорнок после поражения от «Ливерпуля» (0:2) в 35-м туре АПЛ обвинил в симуляции нападающего соперника Мохамеда Салаха.

    На 81-й первой минуте египтянин упал в штрафной площади валлийской команды в борьбе с защитником Шоном Моррисон, за что судья наказал «Кардифф» пенальти.

    «Думал, это было неочевидно. Мы дали ему [арбитру Мартину Аткинсону] возможность [назначить пенальти], не так ли?

    Моррисон обнимал Салаха и все такое. В итоге, я считаю, это был нырок, как у Тома Дейли [британского прыгуна в воду] на 9,9 балла. Не думаю, что он заработал бы более высокую оценку за прыжок с трамплина.

    Но я уверен, вы будете говорить, что Уорнок жалуется снова и снова», – сказал 70-летний специалист.

    «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, «Кардифф» располагается в зоне вылета, на 18-м месте.

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 13:07
    Комментарии2
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      Рейтинг: +487

      AHTUNGBOL 19 минут назад

      Защитникам в принципи надо руки привязывать к телу перед матчем и тогда не будет ни нырков Салаха, ни прямых попаданий в руку по новым правилам...

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      Рейтинг: +1907

      ivan-football-fan 27 минут назад

      Возможно... Вот, если бы ещё защитник Шон Моррисон не держал и не цеплял руками Салаха из за спины,то был бы , как говорится, НЫРОК НА ВСЕ 100!
      А так...- пенальти...ВНЕ ВСЯКИХ СОМНЕНИЙ)))

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