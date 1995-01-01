Клопп: «Ливерпуль» не может повлиять на манкунианское дерби. И, похоже, что «МЮ» тоже не может»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от перенесенного матча 31-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

«Мы не можем повлиять на манкунианское дерби. И, похоже, что «Манчестер Юнайтед» тоже не может. Какой там счет в матче с «Эвертоном»? «МЮ» проиграл 0:3 или 0:4?» – сказал Клопп.