Клопп: «Ливерпуль» не может повлиять на манкунианское дерби. И, похоже, что «МЮ» тоже не может»

Надо Клопа на этот матч сделать тренером МЮ, и тогда всё получится...
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от перенесенного матча 31-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
«Мы не можем повлиять на манкунианское дерби. И, похоже, что «Манчестер Юнайтед» тоже не может. Какой там счет в матче с «Эвертоном»? «МЮ» проиграл 0:3 или 0:4?» – сказал Клопп.
- В воскресенье «Эвертон» разгромил «МЮ» со счетом 4:0.
- Манкунианское дерби состоится в среду, 24 апреля, в 22:00 по московскому времени.