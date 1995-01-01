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    Клопп: «Ливерпуль» не может повлиять на манкунианское дерби. И, похоже, что «МЮ» тоже не может»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от перенесенного матча 31-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

    «Мы не можем повлиять на манкунианское дерби. И, похоже, что «Манчестер Юнайтед» тоже не может. Какой там счет в матче с «Эвертоном»? «МЮ» проиграл 0:3 или 0:4?» – сказал Клопп.

    • В воскресенье «Эвертон» разгромил «МЮ» со счетом 4:0.
    • Манкунианское дерби состоится в среду, 24 апреля, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +487

      AHTUNGBOL 22 минуты назад

      Надо Клопа на этот матч сделать тренером МЮ, и тогда всё получится...

      0
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      Рейтинг: +449

      spam2009 24 минуты назад

      Да МЮ скорее проиграет Сити специально, лишь бы Ливер не стал чемпионом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7648

      DeStar 55 минут назад

      хахахаха) клопп так грамотно стебет МЮ, чтобы смотивировать мю на отбор очков у сити =) хитрый жук) потому что сити может потерять очки только здесь)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +138

      dmzeus 2 часа назад

      Да уж.. Это конечно близко к правде

      1
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