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    Головин – о голе в ворота «ПСЖ»: «Мяч удачно отскочил ко мне, оставалось только точно пробить в угол»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал поражение своей команды от «ПСЖ» в матче 33-го тура Лиги 1.

    «После поражения всегда преобладают негативные эмоции. Понятно, что мы выходим на поле, чтобы побеждать. С другой стороны, сложно в чем-то упрекнуть наших игроков. Все боролись до конца, выложились без остатка. Конечно, соперник оказался выше классом на данный момент, есть индивидуально очень сильные игроки. Не просто так они досрочно стали чемпионами. Но у нас свои задачи, поэтому мы в любом случае серьезно настраивались. Эпизодами игра у нас получалась лучше, иногда хуже, но сейчас нужно уже готовиться к следующему матчу», – заявил Головин.

    Также российский хавбек рассказал, как ему удалось забить гол в ворота «ПСЖ».

    «Мяч удачно отскочил ко мне, оставалось только точно пробить в угол», – добавил Головин.

    • «Монако» проиграл «ПСЖ» со счетом 1:3.
    • По итогам 33 туров парижане занимают первое место в турнирной таблице Лиги 1, а монегаски – 16-е.

    Источник: «Чемпионат»

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