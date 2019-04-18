UOL Esporte: Малком хочет остаться в «Барселоне», но опасается трансфера Гризманна

Вингер «Барселоны» Малком рассматривает разные варианты продолжения своей карьеры, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, 22-летний футболист, несмотря на дефицит игровой практики, хочет остаться в каталонском клубе еще как минимум на один сезон.

Впрочем, бразилец может изменить решение в случае переезда на «Камп Ноу» нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, так как опасается, что при французе он точно не получит достаточно шансов проявить себя.