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    UOL Esporte: Малком хочет остаться в «Барселоне», но опасается трансфера Гризманна

    Вингер «Барселоны» Малком рассматривает разные варианты продолжения своей карьеры, сообщает UOL Esporte.

    По информации источника, 22-летний футболист, несмотря на дефицит игровой практики, хочет остаться в каталонском клубе еще как минимум на один сезон.

    Впрочем, бразилец может изменить решение в случае переезда на «Камп Ноу» нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, так как опасается, что при французе он точно не получит достаточно шансов проявить себя.

    • «Барселона» купила Малкома прошлым летом у «Бордо» за 41 миллион евро.
    • В активе игрока в текущем сезоне 19 матчей, четыре гола и два ассиста.

    Источник: UOL Esporte

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