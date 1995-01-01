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    Фабиньо получил травму в матче «Кардифф» – «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» потерял из-за травмы бразильского полузащитника Фабиньо.

    25-летний футболист вышел на замену на 71-й минуте матча 35-го тура АПЛ против «Кардиффа», но вскоре из-за повреждения покинул поле.

    «С Фабиньо все должно быть хорошо. У него немного кружится голова. После столкновения он не мог бы играть на все сто процентов, поэтому мы его заменили, но с ним все в порядке», – прокомментировал ситуацию главный тренер команды Юрген Клопп.

    В текущем сезоне Фабиньо сыграл 35 матчей в составе «Ливерпуля», забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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