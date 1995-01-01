Фабиньо получил травму в матче «Кардифф» – «Ливерпуль»

«Ливерпуль» потерял из-за травмы бразильского полузащитника Фабиньо.

25-летний футболист вышел на замену на 71-й минуте матча 35-го тура АПЛ против «Кардиффа», но вскоре из-за повреждения покинул поле.

«С Фабиньо все должно быть хорошо. У него немного кружится голова. После столкновения он не мог бы играть на все сто процентов, поэтому мы его заменили, но с ним все в порядке», – прокомментировал ситуацию главный тренер команды Юрген Клопп.

В текущем сезоне Фабиньо сыграл 35 матчей в составе «Ливерпуля», забил один гол и сделал две результативные передачи.