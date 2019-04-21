Модрич сыграл 300-й матч за «Реал»

«Реал» обыграл «Атлетик» в матче 33-го тура Примеры. В составе хозяев на этот матч вышел полузащитник Лука Модрич, это его 300-й матч за мадридский клуб.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года.

Он перешел в испанский клуб из «Тоттенхэма».

В текущем сезоне Примеры Модрич сыграл в 31 матче, забил три гола и отдал шесть ассистов.