Модрич сыграл 300-й матч за «Реал»

...у тракториста:)
«Реал» обыграл «Атлетик» в матче 33-го тура Примеры. В составе хозяев на этот матч вышел полузащитник Лука Модрич, это его 300-й матч за мадридский клуб.
- Модрич выступает за «Реал» с 2012 года.
- Он перешел в испанский клуб из «Тоттенхэма».
- В текущем сезоне Примеры Модрич сыграл в 31 матче, забил три гола и отдал шесть ассистов.
@lukamodric10: ¡300 partidos como jugador del @RealMadrid! #HalaMadrid pic.twitter.com/XnKiuwOQhl— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 21 апреля 2019 г.