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    Модрич сыграл 300-й матч за «Реал»

    «Реал» обыграл «Атлетик» в матче 33-го тура Примеры. В составе хозяев на этот матч вышел полузащитник Лука Модрич, это его 300-й матч за мадридский клуб.

    • Модрич выступает за «Реал» с 2012 года.
    • Он перешел в испанский клуб из «Тоттенхэма».
    • В текущем сезоне Примеры Модрич сыграл в 31 матче, забил три гола и отдал шесть ассистов.

    Источник: Официальный твиттер «Реала»

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    21.04.2019 23:10
    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +450

      VAD07 1 час назад

      ...у тракториста:)

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