Гулиев впервые забил за основную команду «Спартака»

«Спартак» обыграл «Енисей» в матче 24-го тура РПЛ (2:0). Второй гол в этом матче забил полузащитник Аяз Гулиев, для него это первый мяч за основную команду «Спартака».

В текущем сезоне он сыграл в пяти матчах РПЛ.

Гулиев вернулся в «Спартак» из «Ростова» в зимнее трансферное окно.

С января 2018 года футболист находился в аренде в ростовском клуба, а летом того же года «Ростов» выкупил у «Спартака» права на него.

В 2017 году Гулиев играл в аренде в «Анжи», до этого он выступал за «Спартак-2»

Также в этой игре дебютный гол за основную команду «Спартака» забил защитник Николай Рассказов.