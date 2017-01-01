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    Гулиев впервые забил за основную команду «Спартака»

    «Спартак» обыграл «Енисей» в матче 24-го тура РПЛ (2:0). Второй гол в этом матче забил полузащитник Аяз Гулиев, для него это первый мяч за основную команду «Спартака».

    • В текущем сезоне он сыграл в пяти матчах РПЛ.
    • Гулиев вернулся в «Спартак» из «Ростова» в зимнее трансферное окно.
    • С января 2018 года футболист находился в аренде в ростовском клуба, а летом того же года «Ростов» выкупил у «Спартака» права на него.
    • В 2017 году Гулиев играл в аренде в «Анжи», до этого он выступал за «Спартак-2»

    Также в этой игре дебютный гол за основную команду «Спартака» забил защитник Николай Рассказов.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 21:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2292

      Yev 1 час назад

      Что-то мне подсказывает что Спартак ещё намучается с этим парнем: что забил это конечно хорошо, но в начале безбашенно лез в отбор за что и получил горчишник. Тренеру и лидерам команды надо поработать над психологией иначе будет беда.

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      Рейтинг: +26

      Boeung777 1 час назад

      С почином. Надеюсь, не последний.

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