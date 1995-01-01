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    Клопп – об игре с «Кардиффом»: «Этот матч как банановая кожура. Было сложно»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в матче 35-го тура АПЛ против «Кардиффа» (2:0)

    «Этот матч как банановая кожура. Мы знали это, парни невероятно сыграли. Это было сложно для нас всех.

    Погода изменилась и сделала его еще тяжелее. Мы знали, что нужно быть терпеливыми и делать правильные вещи. На поле было очень сухо, так что пасовать было нелегко. Парни не расстроились, у нас были прекрасные шансы в первом тайме, но мы знали, что если будем продолжать играть, у нас появятся и другие моменты», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» набрал 88 очков и вернулся на первое место в таблице.
    • У «Ман Сити», который идет вторым, 86 очков и игра в запасе.

    Источник: BBC

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