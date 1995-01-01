Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в матче 35-го тура АПЛ против «Кардиффа» (2:0)

«Этот матч как банановая кожура. Мы знали это, парни невероятно сыграли. Это было сложно для нас всех.

Погода изменилась и сделала его еще тяжелее. Мы знали, что нужно быть терпеливыми и делать правильные вещи. На поле было очень сухо, так что пасовать было нелегко. Парни не расстроились, у нас были прекрасные шансы в первом тайме, но мы знали, что если будем продолжать играть, у нас появятся и другие моменты», – сказал Клопп.