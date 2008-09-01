«Ливерпуль» установил клубный рекорд по набранным очкам в АПЛ

«Ливерпуль» обыграл «Кардифф» в матче 35-го тура чемпионата Англии (2:0). Команда Юргена Клоппа набрала 88 очков, это рекорд для клуба в АПЛ.

Премьер-лига в нынешнем виде существует с 1992 года.

Предыдущий рекорд «Ливерпуля» – 86 очков в сезоне-2008/09. Тогда команда финишировала второй, на четыре очка отстав от «Манчестер Юнайтед».

Сейчас «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Ман Сити» на два очка. У команды Хосепа Гвардиолы игра в запасе.