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    «Ливерпуль» установил клубный рекорд по набранным очкам в АПЛ

    «Ливерпуль» обыграл «Кардифф» в матче 35-го тура чемпионата Англии (2:0). Команда Юргена Клоппа набрала 88 очков, это рекорд для клуба в АПЛ.

    • Премьер-лига в нынешнем виде существует с 1992 года.
    • Предыдущий рекорд «Ливерпуля» – 86 очков в сезоне-2008/09. Тогда команда финишировала второй, на четыре очка отстав от «Манчестер Юнайтед».

    Сейчас «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Ман Сити» на два очка. У команды Хосепа Гвардиолы игра в запасе.

    Источник: Gracenote Live

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +427

      ARSteven89 1 час назад

      Это ещё не предел! 3 игры впереди и, скорее всего, 3 победы. Можно 97 по окончанию чемпа набрать и всё равно остаться на втором месте.

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      Рейтинг: +48

      roshka_1981 1 час назад

      Вам осталось выиграть еще три игры и надеяться что М.С. потеряет их в игре с М.Ю. и тогда кубок будет ваш !!!

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      Рейтинг: +1881

      ivan-football-fan 1 час назад

      Ливер и МЮ установили свои новые рекорды))))))
      ОДин - понабранным очкам
      Другой - по пропущенным голам)))

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