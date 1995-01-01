«Енисей» подарил «Спартаку» на день рождения футболку с Пятачком

Сегодня «Спартак» примет «Енисей» в матче 24-го тура РПЛ.

Перед игрой красноярцы вручили москвичам подарок – их клубную красно-белую футболку, на которой нанесены изображения Пятачка – одного из персонажей мультфильма о Винни-Пухе. 18 апреля «Спартак» отметил 97-летие.

«С днем рождения, «Спартак». На этом подарки закончены», – написала пресс-служба «Енисея» в твиттере.

Встреча «Спартак» – «Енисей» начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.