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    «Енисей» подарил «Спартаку» на день рождения футболку с Пятачком

    Сегодня «Спартак» примет «Енисей» в матче 24-го тура РПЛ.

    Перед игрой красноярцы вручили москвичам подарок – их клубную красно-белую футболку, на которой нанесены изображения Пятачка – одного из персонажей мультфильма о Винни-Пухе. 18 апреля «Спартак» отметил 97-летие.

    «С днем рождения, «Спартак». На этом подарки закончены», – написала пресс-служба «Енисея» в твиттере.

    Встреча «Спартак» – «Енисей» начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Твиттер «Енисея»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1068

      Axe111 12 минут назад

      Победу они подарили

      0
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      Рейтинг: +1578

      Fancyfall 38 минут назад

      какие щедрые)))

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      Рейтинг: +1385

      giluxa1963 58 минут назад

      надо было и окорок подарить

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      Рейтинг: +12496

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Только бы в игре не насвинячили, хотя Спартак сегодня этого заслуживает своим составом, какого хера этот дебил играет???...

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      Рейтинг: +2287

      Yev 1 час назад

      Мило и креативно.

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