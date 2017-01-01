Гулиев, Фернандо и Мелкадзе – в стартовом составе «Спартака» на игру против «Енисея»

Сколько болел кто знает? Наверно не много
«Спартак» и «Енисей» определились со стартовыми составами на матч 24-го тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Айртон, Джикия, Жиго, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Фернандо, Мелкадзе, Луис Адриано.
«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Грицаенко, Данченко, Семакин, Савичев, Огуде, Сарр, Соболев.
- Игра пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, «Енисей» ее замыкает.