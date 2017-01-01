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    Гулиев, Фернандо и Мелкадзе – в стартовом составе «Спартака» на игру против «Енисея»

    «Спартак» и «Енисей» определились со стартовыми составами на матч 24-го тура РПЛ.

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Айртон, Джикия, Жиго, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Фернандо, Мелкадзе, Луис Адриано.

    «Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Грицаенко, Данченко, Семакин, Савичев, Огуде, Сарр, Соболев.

    • Игра пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, «Енисей» ее замыкает.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии11
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      Рейтинг: +5727

      ufos73 1 час назад

      Сколько болел кто знает? Наверно не много

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12495

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Вот она "принципиальность" начальников Спартака и пластилинового Кононова!.. За что, суки, клуб так опускаете???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      СПАРТАК-ЭТО СИЛА 1 час назад

      Очередной позор обеспечен Спартаку. Вперёд СПАРТАК

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2185

      САДЫЧОК 1 час назад

      Какой ужас ! Это , как надо ненавидеть Спартак и болельщиков , чтобы ставить этого зверя !

      1
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      Рейтинг: +794

      Валерий1965 1 час назад

      Гулиев настолько все осознал?))) Удачи Енисею!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3179

      Агасфер 1 час назад

      С "Енисеем",возглавляемым спартачём,играть можно даже молодёжкой,или "Спартаком-2".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      229728905 2 часа назад

      Мельгарехо неприкасаем?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5727

      ufos73 > 229728905 1 час назад

      Он хорошо играет, просто забить не может

      1
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      Рейтинг: +4096

      piligrim1986 2 часа назад

      гулиев? сурово его однако наказали

      1
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      Рейтинг: +3277

      александр п > piligrim1986 2 часа назад

      А что расстрелять его должны.Пусть свою злость на пользу команде направит.

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      Рейтинг: +16702

      oyabun 2 часа назад

      А что с Зе Луишем? Надолго выбыл?

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