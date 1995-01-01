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    «МЮ» установил клубный антирекорд, впервые пропустив в АПЛ 48 мячей за сезон

    «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Эвертону» (0:4) в матче 35-го тура АПЛ.

    К настоящему моменту манкунианцы пропустили в текущем розыгрыше турнира 48 голов. Это наихудший показатель команды в Премьер-лиге за все время ее существования [с февраля 1992 года].

    Больше всего мячей в одном сезоне чемпионата Англии «Юнайтед» пропустил в кампании 1978/79 годов – 63.

    «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка.

    Источник: Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4137

      84aivengo 1 час назад

      жаль конечно.... непопадание в лч будет катастрофой....

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