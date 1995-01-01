«МЮ» установил клубный антирекорд, впервые пропустив в АПЛ 48 мячей за сезон

«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Эвертону» (0:4) в матче 35-го тура АПЛ.

К настоящему моменту манкунианцы пропустили в текущем розыгрыше турнира 48 голов. Это наихудший показатель команды в Премьер-лиге за все время ее существования [с февраля 1992 года].

Больше всего мячей в одном сезоне чемпионата Англии «Юнайтед» пропустил в кампании 1978/79 годов – 63.

«МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка.