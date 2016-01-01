Семак: «В игре с «Краснодаром» был большой выплеск эмоций. Я уже очень переживаю по поводу следующего матча»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что порадовался за нападающего Артема Дзюбу, оформившего дубль в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:2), а также признался, что опасается за следующую игру команды.

30-летний россиянин прервал безголевую серию в Премьер-лиге, которая длилась с 7 октября прошлого года.

– Дзюба наконец прервал свою безголевую серию в чемпионате. Его особо поздравили?

– Конечно. Но мы в нем и не сомневались. Каждый игрок приносит команде пользу. У Артема сейчас на поле немного другие функции. Он работает в гораздо большей степени именно на команду. А забитые мячи – они придут. Это часть процесса.

Сегодня Дзюба забил, завтра – Азмун, послезавтра – кто-то другой. Победу заслужил весь «Зенит». Хотя за Артема лично очень рад. У него груз спал с плеч. Много разговоров было, что не забивает, а голы в такой ситуации всегда добавляют уверенности.

– Насколько, по-вашему, «Зенит» после этой победы приблизился к чемпионству?

– Обычный шаг, а дальше надо считать. Да, впереди две домашние игры, но в поединке с «Краснодаром» был настолько большой выплеск эмоций, что уже очень переживаю по поводу следующей встречи. С «Динамо» будет не менее сложно. Каждый занимается своим делом, очки нужны всем. Поэтому готовиться будем очень серьезно. А победу в Краснодаре назвал бы обычными тремя очками, правда, с невероятным сценарием и эмоциями.