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    Семак: «В игре с «Краснодаром» был большой выплеск эмоций. Я уже очень переживаю по поводу следующего матча»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что порадовался за нападающего Артема Дзюбу, оформившего дубль в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:2), а также признался, что опасается за следующую игру команды.

    30-летний россиянин прервал безголевую серию в Премьер-лиге, которая длилась с 7 октября прошлого года.

    – Дзюба наконец прервал свою безголевую серию в чемпионате. Его особо поздравили?

    – Конечно. Но мы в нем и не сомневались. Каждый игрок приносит команде пользу. У Артема сейчас на поле немного другие функции. Он работает в гораздо большей степени именно на команду. А забитые мячи – они придут. Это часть процесса.

    Сегодня Дзюба забил, завтра – Азмун, послезавтра – кто-то другой. Победу заслужил весь «Зенит». Хотя за Артема лично очень рад. У него груз спал с плеч. Много разговоров было, что не забивает, а голы в такой ситуации всегда добавляют уверенности.

    – Насколько, по-вашему, «Зенит» после этой победы приблизился к чемпионству?

    – Обычный шаг, а дальше надо считать. Да, впереди две домашние игры, но в поединке с «Краснодаром» был настолько большой выплеск эмоций, что уже очень переживаю по поводу следующей встречи. С «Динамо» будет не менее сложно. Каждый занимается своим делом, очки нужны всем. Поэтому готовиться будем очень серьезно. А победу в Краснодаре назвал бы обычными тремя очками, правда, с невероятным сценарием и эмоциями.

    • В текущем сезоне Дзюба провел за петербуржцев 23 игры в РПЛ, забив семь мячей и сделав четыре результативные передачи.
    • «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на восемь очков.

    Источник: «Матч ТВ»

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