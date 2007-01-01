ЦСКА: «У Дивеева закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга»

ЦСКА выступил с сообщением по поводу состояния здоровья защитника Игоря Дивеева.

В матче 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1) 19-летний футболист столкнулся головами со своим партнером по команде Якой Бийолом, после чего не смог продолжить игру и покинул поле на носилках.

По результатам обследования у россиянина были выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиблено-рваная рана верхней губы.

Медицинский штаб примет решение об участии Дивеева в ближайших матчах позднее.