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    ЦСКА: «У Дивеева закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга»

    ЦСКА выступил с сообщением по поводу состояния здоровья защитника Игоря Дивеева.

    В матче 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1) 19-летний футболист столкнулся головами со своим партнером по команде Якой Бийолом, после чего не смог продолжить игру и покинул поле на носилках.

    По результатам обследования у россиянина были выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиблено-рваная рана верхней губы.

    Медицинский штаб примет решение об участии Дивеева в ближайших матчах позднее.

    • В 25-м туре армейцы в среду сыграют дома с «Анжи».
    • Дивеев перешел в ЦСКА из «Уфы» в начале этого года на правах аренды.
    • В текущем сезоне защитник провел за красно-синих шесть матчей в Премьер-лиге.

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +39

      Grizli4G 24 минуты назад

      Вчера смотрел тот матч. Жуткое столкновение. Здоровья парню

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3171

      Агасфер 1 час назад

      Скорейшего выздоровления.ЦСКА неизбежно катится к привычному варианту "четыре полевых на скамье запасных".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      CSKA57 1 час назад

      Игорю скорейшего выздоровления!

      3
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      Рейтинг: +17

      Boeung777 1 час назад

      Прежде всего здоровья! Парень действительно прогрессирующий защитник.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16877

      Боцман59rus 1 час назад

      Здоровья, удар был серьезный...

      3
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