«Когда ты быстро говорить, я вообще не понимать». Азмун попытался дать интервью на русском

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попытался поговорить с клубным телевидением на русском языке после победы над «Краснодаром» (3:2) в матче 24-го тура РПЛ.

– Здравствуйте, Сердар. Мы рады, что вы, наконец-то, согласились поговорить с нами на русском языке. Это самый сумасшедший матч…

– [Перебивает] Можно чуть-чуть спокойно разговаривать? Потому что, когда ты быстро говорить, я вообще не понимать.

– Насколько сложным получился сегодняшний матч?

– [Недоуменно оглядывается назад] Переводчик подожди (смеется).

Иранец перешел в петербургский клуб из «Рубина» в январе этого года за 12 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провел за «Зенит» семь встреч в Премьер-лиге, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

Азмун выступает в России с 2013 года.