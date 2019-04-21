«Когда ты быстро говорить, я вообще не понимать». Азмун попытался дать интервью на русском

Сколько лет он уже в России? Тупое создание.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попытался поговорить с клубным телевидением на русском языке после победы над «Краснодаром» (3:2) в матче 24-го тура РПЛ.
– Здравствуйте, Сердар. Мы рады, что вы, наконец-то, согласились поговорить с нами на русском языке. Это самый сумасшедший матч…
– [Перебивает] Можно чуть-чуть спокойно разговаривать? Потому что, когда ты быстро говорить, я вообще не понимать.
– Насколько сложным получился сегодняшний матч?
– [Недоуменно оглядывается назад] Переводчик подожди (смеется).
- Иранец перешел в петербургский клуб из «Рубина» в январе этого года за 12 миллионов евро.
- В текущем сезоне форвард провел за «Зенит» семь встреч в Премьер-лиге, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
- Азмун выступает в России с 2013 года.