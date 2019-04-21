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    «Когда ты быстро говорить, я вообще не понимать». Азмун попытался дать интервью на русском

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попытался поговорить с клубным телевидением на русском языке после победы над «Краснодаром» (3:2) в матче 24-го тура РПЛ.

    – Здравствуйте, Сердар. Мы рады, что вы, наконец-то, согласились поговорить с нами на русском языке. Это самый сумасшедший матч…

    – [Перебивает] Можно чуть-чуть спокойно разговаривать? Потому что, когда ты быстро говорить, я вообще не понимать.

    – Насколько сложным получился сегодняшний матч?

    – [Недоуменно оглядывается назад] Переводчик подожди (смеется).

    • Иранец перешел в петербургский клуб из «Рубина» в январе этого года за 12 миллионов евро.
    • В текущем сезоне форвард провел за «Зенит» семь встреч в Премьер-лиге, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
    • Азмун выступает в России с 2013 года.

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    Источник: Инстаграм «Зенита»

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    Сегодня, 14:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3209

      la verdad 3 минуты назад

      Сколько лет он уже в России? Тупое создание.

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