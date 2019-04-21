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    Миллер – о матче с «Краснодаром»: «Это была игра из серии «золотой фонд российского футбола»

    Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер выразил восхищение матчем «Зенита» против «Краснодара» (3:2) в 24-м туре РПЛ.

    После этой победы лидирующие в таблице петербуржцы оторвались от ближайших преследователей на восемь очков. До конца чемпионата осталось шесть туров.

    «Это была игра из серии «золотой фонд российского футбола». «Зенит» показал, как выглядит настоящий котел великой футбольной битвы. И в конце во всe футбольное поле поставил печать «воля к победе».

    Браво! «Зенит» – чемпион!» – сказал Миллер.

    • В последний раз петербургский клуб завоевывал золотые медали РПЛ в 2015 году.
    • Всего на счету сине-бело-голубых четыре победы в чемпионате России.

    «Краснодар» проиграл в лучшем матче сезона. Их 20-летний вратарь – все равно герой

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3284

      APchelov 7 минут назад

      Насчёт золотого фонда - в точку. А то опрос устроили. Когда Желудков втыкал Дасаеву, тоже интересно было )

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      Рейтинг: +8980

      slavutiq70 8 минут назад

      Ты бы лучьше на больницы госденьги направлял господин Миллер,,а не фонды создовал от которых не холодно не жарко,,,да и какой фонд Краснодар просто ужасно сыграл в обороне,,,,после перерыва у Краснодара игра не очень идёт да атакуют красиво а побед практически нет,,,,

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      Рейтинг: +1838

      владимир миронов > slavutiq70 6 минут назад

      Я прошу прощения--не миллер, а мюллер

      1
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      Рейтинг: +527

      Taps 11 минут назад

      «Зенит» – чемпион!»

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      Рейтинг: +1838

      владимир миронов > Taps 3 минуты назад

      Я не против, но в честной борьбе.А против вашего бабла не попрешь.

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      Рейтинг: +152

      Вальдемар IV 20 минут назад

      бомжи прям такие добрые все, а проиграй вчера, тоже бы фондом был?

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      Рейтинг: +12482

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      " Это была игра из серии "газовый фонд российского футбола". ***

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