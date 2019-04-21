Миллер – о матче с «Краснодаром»: «Это была игра из серии «золотой фонд российского футбола»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер выразил восхищение матчем «Зенита» против «Краснодара» (3:2) в 24-м туре РПЛ.

После этой победы лидирующие в таблице петербуржцы оторвались от ближайших преследователей на восемь очков. До конца чемпионата осталось шесть туров.

«Это была игра из серии «золотой фонд российского футбола». «Зенит» показал, как выглядит настоящий котел великой футбольной битвы. И в конце во всe футбольное поле поставил печать «воля к победе».

Браво! «Зенит» – чемпион!» – сказал Миллер.

В последний раз петербургский клуб завоевывал золотые медали РПЛ в 2015 году.

Всего на счету сине-бело-голубых четыре победы в чемпионате России.

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