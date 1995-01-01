Агент Дивеева: «У Игоря сотрясение мозга, никаких переломов нет»

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин сообщил, что футболист получил сотрясение мозга в матче 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

В конце встречи с железнодорожниками Дивеев столкнулся головами со своим партнером Якой Бийолом, после чего не смог продолжить игру и покинул поле только при помощи носилок.

«Разговаривал вчера с Игорем после матча. Всe нормально, самочувствие хорошее. Парень он молодой, крепкий. Никаких переломов нет, только сотрясение мозга.

Теперь врачи определят сроки, всe будет зависеть от динамики восстановления. Но, думаю, если не в следующем матче, то через матч он уже будет готов играть», – сказал Еремин.