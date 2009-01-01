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    L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Дракслера

    Вингер «ПСЖ» Юлиан Дракслер может сменить команду во время летнего трансферного окна, сообщает L’Equipe.

    По информации источника, парижане готовы рассмотреть предложения о продаже 25-летнего немца.

    Ранее интерес к футболисту проявляли клубы из АПЛ и Бундеслиги.

    • В текущем сезоне Дракслер сыграл 39 матчей в составе «ПСЖ», забил пять голов и сделал 11 результативных передач.
    • Контракт между сторонами истекает в 2021 году.
    • Стоимость игрока, по данным Transfermarkt, оценивается в 35 миллионов евро.

    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2409

      Viper for CSKA 3 часа назад

      Бавария, не упусти шанс!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5348

      Skull_Boy > Viper for CSKA 2 часа назад

      Нахрен он им не вперся, бестолковый игрок и как обычно для немца слишком уж распиарен и живой пример Горецка и Санеш, а теперь португальцы за Фелиша 120 млн тресут, хотя еще ничего не показал

      0
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      ...
      Рейтинг: +2409

      Viper for CSKA > Skull_Boy 1 час назад

      Горецка распиаренный?! Да это лучшее приобретение Мюнхена за последние три года.

      2
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