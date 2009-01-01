L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Дракслера

Бавария, не упусти шанс!
Вингер «ПСЖ» Юлиан Дракслер может сменить команду во время летнего трансферного окна, сообщает L’Equipe.
По информации источника, парижане готовы рассмотреть предложения о продаже 25-летнего немца.
Ранее интерес к футболисту проявляли клубы из АПЛ и Бундеслиги.
- В текущем сезоне Дракслер сыграл 39 матчей в составе «ПСЖ», забил пять голов и сделал 11 результативных передач.
- Контракт между сторонами истекает в 2021 году.
- Стоимость игрока, по данным Transfermarkt, оценивается в 35 миллионов евро.