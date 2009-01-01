L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Дракслера

Вингер «ПСЖ» Юлиан Дракслер может сменить команду во время летнего трансферного окна, сообщает L’Equipe.

По информации источника, парижане готовы рассмотреть предложения о продаже 25-летнего немца.

Ранее интерес к футболисту проявляли клубы из АПЛ и Бундеслиги.