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    Иванович – о матче с «Краснодаром»: «Это большой шаг к чемпионству, мы показали, что можем играть в классный футбол»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился эмоциями после победы своей команды над «Краснодаром» в матче 24-го тура чемпионата России.

    – Бранислав, поздравляем вас с победой! Что это было?

    – Я думаю, что мы были очень мотивированны и очень хорошо начали эту игру. По качеству я думаю, что это одна из лучших игр «Зенита» в этом сезоне, да и вообще в чемпионате России. Мы очень довольны тем, что победили и продолжаем дальше. Это большой шаг к чемпионству, но ничего еще не готово, у нас еще много матчей, через три дня – снова игра, нам снова нужно зарядиться эмоциями и продолжать дальше. Мы показали, что можем играть в классный футбол. Конечно, эмоции и все остальное, что принесла эта игра, – это хорошо, но в последние десять минут матча нам следовало лучше контролировать игру и действовать за счет опыта. Очень хорошая игра. И классная!

    – Сегодня было невероятное количество моментов, хотя до матча многие думали, что команды будут играть в более закрытый футбол. Почему вы решили играть на встречных курсах?

    – Я думаю, что с такой командой, как «Краснодар», нужно использовать высокий прессинг, тогда они начинают ошибаться под давлением, и у нас появляются шансы. Это был наш путь к победе. Он сработал. Я думаю, что мы заслужили.

    – Когда вы в последний раз испытывали подобные эмоции, как сегодня после финального свистка?

    – Очень хорошо, что сегодня мы эти эмоции испытали. Надо радоваться, надо праздновать, но уже завтра нужно начинать подготовку к следующему матчу. Если мы не выиграем, если не заберем три очка, то будет очень обидно потерять то, что заработали сегодня.

    «Зенит» опережает ближайшего преследователя в турнирной таблице РПЛ на восемь очков.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 10:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: -7

      RJM555 2 минуты назад

      кроме него и Жиркова назвать то некого

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      Рейтинг: +478

      policepnz 18 минут назад

      по игре молодцы, в ЛЧ обосретесь как обычно

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