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    Азмун: «Сафонов вытаскивал сложные мячи. В первый раз вижу такую игру вратаря»

    Форвард «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).

    — Насколько сложным получился сегодняшний матч?

    — Очень сложная игра, но главное, что мы действовали с большим желанием. Победа — это самое главное. Сложная она была или нет — уже не так важно.

    — В первые десять минут «Зенит» и вы в частности могли забить голов пять. Было ли ощущение, что если не забьете, то пропустите в соответствии с давней футбольной мудростью?

    — Нет. Мы старались, но Сафонов вытаскивал сложные мячи. Если честно, то в первый раз вижу такую игру вратаря.

    — Как удалось пойти и забить третий после пропущенного мяча?

    — У нас опытные игроки, а в футболе что-то поменяться может каждую секунду. Счет был 2:2, мы не проигрывали и продолжали биться до конца. В итоге — сумели добиться нужного результата.

    «Краснодар» проиграл в лучшем матче сезона. Их 20-летний вратарь – все равно герой

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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