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    Роналду – первый игрок, который становился чемпионом Англии, Испании и Италии 

    «Ювентус» досрочно стал чемпионом Италии, обыграв «Фиорентину» в матче 33-го тура Серии А (2:1).

    Для форварда Криштиану Роналду это первый титул чемпиона Италии. Ранее он трижды побеждал в чемпионате Англии с «Манчестер Юнайтед» и дважды в чемпионате Испании с «Реалом». Роналду стал первым игроком, который побеждал в чемпионатах в этих трех странах.

    • Роналду перешел в «Ювентус» в летнее трансферное окно из «Реала».
    • В текущем сезоне Серии А он провел 27 матчей, забил 19 голов и отдал восемь голевых передач.

    Источник: Squawka

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