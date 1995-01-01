«Ювентус» досрочно стал чемпионом Италии, обыграв «Фиорентину» в матче 33-го тура Серии А (2:1).

Для форварда Криштиану Роналду это первый титул чемпиона Италии. Ранее он трижды побеждал в чемпионате Англии с «Манчестер Юнайтед» и дважды в чемпионате Испании с «Реалом». Роналду стал первым игроком, который побеждал в чемпионатах в этих трех странах.