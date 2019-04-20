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    Ракицкий: «Вратарь «Краснодара» творил что-то невероятное. Молодец»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).

    • Ракицкий забил второй гол «Зенита» в этом матче ударом со штрафного.
    • Это его третий гол за «Зенит» в последних четырех матчах.
    • Победный гол в этом матче «Зенит» забил на 95-й минуте.

    — Рождение ребенка, гол и победа. Лучшая неделя в жизни?

    — Да, вы правы, конечно. Фантастическая сегодня игра была. Фантастические эмоции у меня были. 18-го числа жена подарила мне сына, сегодня заработали три очка, поздравили командой жену, ребенка. Эмоции переполняют. Сейчас побыстрее бы в Питер, поеду к жене.

    — А не стоял вопрос насчет участия в этой игре из-за таких событий?

    — Нет, нет. Игра есть игра. Тем более, отрезок такой важный. Надо играть, зарабатывать очки — то, что мы сегодня и сделали, заработали три очка. Поедем сегодня в Питер, и теперь пару дней займусь своими семейными вопросами.

    — Выдался жаркий старт в исполнении «Зенита» — первые 15-20 минут провели исключительно в атаке. Это по наитию получилось?

    — Так нужно играть в футбол. Мы атаковали, вы правы, действительно. Вы видели, что вратарь «Краснодара» [Матвей Сафонов] в первом тайме творил что-то невероятное и во втором. Могли четыре забить и спокойненько доигрывать. Но вратарь молодец.

    Самое главное, что мы сегодня заработали три очка. Дзюба вообще красавец, забил решающий гол. Поедем в Питер готовиться к следующим играм.

    — В концовке после голы Перейры смирились с 2:2?

    — С результатом, может быть, и да. Но мы все равно играли на победу, мы в конце прибавили. Когда судья добавил семь минут, мы начали бегать, двигаться, заработали угловой. Там Дзюба-великан, продавил — забил.

    — И в Донецке случались голы со стандартов, но чтобы три за сезон, было такое в карьере?

    — Такого не было. У нас в «Шахтере» был Срна, он исполнял великолепно, туда я даже не подходил.

    — Забили без поцелуя Оздоева?

    — Он подошел, что-то мне сказал. Без поцелуя, да.

    «Краснодар» проиграл. Но их вратарь – герой

    «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 51 очком, на восемь очков опережая «Локомотив» и на девять – «Краснодар».

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5035

      KLIM777 54 минуты назад

      Пусть все руководители договариваются с Галицким и принимают опыт развития молодежи.

      Победить победили, но за последние годы у зенита нет воспитанников в стартовых составах. Это печально.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1551

      anjaneri 1 час назад

      Молодец, Рогацци, который раз великолепный подзадобельный гольц забивает...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12465

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Пусть Лунёв теперь репу чешет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3435

      Старикан 1 час назад

      Возможно, что Сафонов будущий первый номер главной сборной страны!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      anjaneri > Старикан 1 час назад

      Хоть кто, только не Гильерный

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