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    Мусаев: «Зрители увидели, что мы отдали все силы с «Зенитом»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

    • «Краснодар» сравнял счет на 91-й минуте встречи (2:2).
    • На 95-й минуте «Зенит» забил третий, победный гол.

    «Мы должны до конца играть на победу. Нам не хватает резерва, очень много травмированных, ряд важных игроков: Ари, Ольссон. На Каборе не могли рассчитывать. Это невосполнимые потери. Довольным быть нечем, нужно строже играть в обороне. Зрители увидели, что мы отдали все силы, но нам хотелось добиться положительного результата», – сказал Мусаев.

    «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 51 очком, на восемь очков опережая «Локомотив» и на девять – «Краснодар».

    «Краснодар» проиграл. Но их вратарь – герой

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.04.2019 23:58
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +12461

      DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      Гранквиста явно не хватало в центре защиты. Отпустили, а замену не нашли.

      0
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      Рейтинг: +4269

      prezent2017 18 минут назад

      Ари тоже надо было удалять за то, что со скамейки драться полез.

      0
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      Рейтинг: +350

      sergey610 > prezent2017 9 минут назад

      Запасных разве удаляют. Я не по мню.

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