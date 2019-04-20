Мусаев: «Зрители увидели, что мы отдали все силы с «Зенитом»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

«Краснодар» сравнял счет на 91-й минуте встречи (2:2).

На 95-й минуте «Зенит» забил третий, победный гол.

«Мы должны до конца играть на победу. Нам не хватает резерва, очень много травмированных, ряд важных игроков: Ари, Ольссон. На Каборе не могли рассчитывать. Это невосполнимые потери. Довольным быть нечем, нужно строже играть в обороне. Зрители увидели, что мы отдали все силы, но нам хотелось добиться положительного результата», – сказал Мусаев.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 51 очком, на восемь очков опережая «Локомотив» и на девять – «Краснодар».

«Краснодар» проиграл. Но их вратарь – герой