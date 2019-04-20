Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).

«Краснодар» сравнял счет на 91-й минуте встречи (2:2).

На 95-й минуте «Зенит» забил третий, победный гол.

«Думаю, это действительно самый эмоциональный матч в моей тренерской карьере. Он складывался непросто: мы хорошо начали, могли решить исход противостояния в самом начале. Минут за 15 очень много моментов создали. К сожалению, пропустили голы после рикошета и удара издали.

Заслуженно победили, но игра сложилась очень-очень тяжело. Мы приехали играть в свою игру и не отталкиваться от соперника. Понимали, что «Краснодар» любит контролировать мяч, поэтому пытались навязать активную, агрессивную игру, что нам удалось. Рад, что в конце столько эмоций принесла эта игра.

Ракицкому скоро ехать в роддом. Команда принесла ему прекрасный подарок, эмоциональный. Рождение ребенка — событие для любого мужчины, и Ярослав в очень хорошем настроении поедет в роддом», – сказал Семак.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 51 очком, на восемь очков опережая «Локомотив» и на девять – «Краснодар».

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