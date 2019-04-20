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    Семак – после игры с «Краснодаром»: «Думаю, это самый эмоциональный матч в моей тренерской карьере»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).

    • «Краснодар» сравнял счет на 91-й минуте встречи (2:2).
    • На 95-й минуте «Зенит» забил третий, победный гол.

    «Думаю, это действительно самый эмоциональный матч в моей тренерской карьере. Он складывался непросто: мы хорошо начали, могли решить исход противостояния в самом начале. Минут за 15 очень много моментов создали. К сожалению, пропустили голы после рикошета и удара издали.

    Заслуженно победили, но игра сложилась очень-очень тяжело. Мы приехали играть в свою игру и не отталкиваться от соперника. Понимали, что «Краснодар» любит контролировать мяч, поэтому пытались навязать активную, агрессивную игру, что нам удалось. Рад, что в конце столько эмоций принесла эта игра.

    Ракицкому скоро ехать в роддом. Команда принесла ему прекрасный подарок, эмоциональный. Рождение ребенка — событие для любого мужчины, и Ярослав в очень хорошем настроении поедет в роддом», – сказал Семак.

    «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 51 очком, на восемь очков опережая «Локомотив» и на девять – «Краснодар».

    «Краснодар» проиграл. Но их вратарь – герой

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.04.2019 23:32
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1424

      С-Пб on-line 12 минут назад

      Мои поздравления, отличный матч, много эмоций, отлично отработали!!!
      P.S. и мясной самое главное не подвёл!

      0
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      Рейтинг: +3428

      Старикан 22 минуты назад

      Вообще не понимаю как тренеры выдерживают этот ад... Я бы рехнулся!

      0
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      Рейтинг: +1625

      dyema 25 минут назад

      БОГДАНЫЧУ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ТАКИХ ЭМОЦИЙ И НАМ НА РАДОСТЬ)))!

      1
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      Рейтинг: +9

      ARMANi-SPARTAK 46 минут назад

      Краснодар не заслуживал поражения как минимум. Всю игру давил не оглядываясь назад. Зенит только на контратаке играл. И как всегда дуракам везет

      1
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      ...
      Рейтинг: +197

      Dguffin > ARMANi-SPARTAK 45 минут назад

      Ну да ну да. Особенно первые 15 минут. Давление так и пёрло от их штрафной

      3
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      Рейтинг: +1488

      baden69 > ARMANi-SPARTAK 38 минут назад

      Такое впечатление, что мы смотрели разные матчи. Обе команды стоили друг друга и хотели победить, но повезло только одной, тем более, что по голевым моментам Зенит был и так ближе к победе...
      Тем не менее Краснодар сыграл здорово, особенно Сафонов!!!
      Классную игру выдали обе команды!

      3
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      Рейтинг: +9

      ARMANi-SPARTAK > Dguffin 34 минуты назад

      Классную игру выдали . Но 15 минут это не весь матч. Если судить по всему матчу то краснодар не заслужил поражение. Я хоть и фанат спартака но рассуждаю как нейтральный человек . И высказывае мое мнение что игра больше ничейная но зенит никак не наиграл на победу.

      0
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      Рейтинг: +3428

      Старикан > ARMANi-SPARTAK 23 минуты назад

      Желание победить было у всех! В итоге Зенит наиграл на победу, но Краснодар не наиграл на поражение!

      0
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      Рейтинг: +9

      ARMANi-SPARTAK > Старикан 4 минуты назад

      Что то типо того я и хотел сказать. Что зенит выиграл но на победу не наиграл. А краснодар проиграл не заслуживая этого

      0
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      Рейтинг: +46

      Rtu 46 минут назад

      Ну скажем так : Лучшая Игра Сезона! Так играть и так держать! С Победой!!!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +3517

      alp 49 минут назад

      Игра была сумасшедшая ))

      6
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