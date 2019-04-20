«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победного матча с «Краснодаром»

«Зенит» обыграл на выезде «Краснодар» (3:2) в матче 24-го тура чемпионата России.

Официальный твиттер петербуржцев опубликовал видеозапись из раздевалки команды по окончании встречи.

В составе победителей дубль оформил нападающий Артем Дзюба, не забивавший в РПЛ с октября 2018 года. Еще один гол на счету Ярослава Ракицкого, который вновь отличился со штрафного удара.

«Зенит» набрал 51 очко и теперь на восемь очков опережает идущий вторым в турнирной таблице «Локомотив».

«Краснодар» проиграл. Но их вратарь – герой