«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победного матча с «Краснодаром»

И тут есть чему порадоваться! ))) Считай чемпионство оформили ))) Плюс какой накал был в матче... Краснодару отдельное спасибо!
«Зенит» обыграл на выезде «Краснодар» (3:2) в матче 24-го тура чемпионата России.
Официальный твиттер петербуржцев опубликовал видеозапись из раздевалки команды по окончании встречи.
В составе победителей дубль оформил нападающий Артем Дзюба, не забивавший в РПЛ с октября 2018 года. Еще один гол на счету Ярослава Ракицкого, который вновь отличился со штрафного удара.
«Зенит» набрал 51 очко и теперь на восемь очков опережает идущий вторым в турнирной таблице «Локомотив».
«Краснодар» проиграл. Но их вратарь – герой
twit text
— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 20 апреля 2019 г.