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    «Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победного матча с «Краснодаром»

    «Зенит» обыграл на выезде «Краснодар» (3:2) в матче 24-го тура чемпионата России.

    Официальный твиттер петербуржцев опубликовал видеозапись из раздевалки команды по окончании встречи.

    В составе победителей дубль оформил нападающий Артем Дзюба, не забивавший в РПЛ с октября 2018 года. Еще один гол на счету Ярослава Ракицкого, который вновь отличился со штрафного удара.

    «Зенит» набрал 51 очко и теперь на восемь очков опережает идущий вторым в турнирной таблице «Локомотив».

    «Краснодар» проиграл. Но их вратарь – герой

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    20.04.2019 23:27
    Комментарии5
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      Рейтинг: +549

      Mariner 26 минут назад

      И тут есть чему порадоваться! ))) Считай чемпионство оформили ))) Плюс какой накал был в матче... Краснодару отдельное спасибо!

      0
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      Рейтинг: +4269

      prezent2017 28 минут назад

      Зенит - чемпион. Такой игры и в ЛЧ, только реализацию надо подтянуть.

      0
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      Рейтинг: +46

      Rtu 32 минуты назад

      Такой игры и ждём!!! Драйвово смотреть даже после шашлыков)

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      Рейтинг: +71

      klyukin 34 минуты назад

      хороший кэшбек!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +1762

      кошмарик 51 минуту назад

      еще бы и убраться за собой не забыли бы.. тогда вообще люкс!

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