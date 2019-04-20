Роналду: «Остаюсь в «Ювентусе», 1000%»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал чемпионство в Серии А. Туринский клуб обыграл «Фиорентину» (2:1) и досрочно победил в чемпионате.

«Я счастлив, потому что после чемпионства в Англии и Испании я выигрываю еще и в Италии. Я этого хотел, мы держались друг за друга как команда. Я очень рад. Это был хороший сезон. Лига чемпионов – это непросто, вы не победите, щелкнув пальцами. В следующем году мы попробуем снова, без проблем. Этот сезон позитивный, мы победили в лиге и в Суперкубке. Будущее в «Ювентусе»? Я останусь, 1000%», – сказал Роналду.