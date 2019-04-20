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    Роналду: «Остаюсь в «Ювентусе», 1000%»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал чемпионство в Серии А. Туринский клуб обыграл «Фиорентину» (2:1) и досрочно победил в чемпионате.

    «Я счастлив, потому что после чемпионства в Англии и Испании я выигрываю еще и в Италии. Я этого хотел, мы держались друг за друга как команда. Я очень рад. Это был хороший сезон. Лига чемпионов – это непросто, вы не победите, щелкнув пальцами. В следующем году мы попробуем снова, без проблем. Этот сезон позитивный, мы победили в лиге и в Суперкубке. Будущее в «Ювентусе»? Я останусь, 1000%», – сказал Роналду.

    • Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» в летнее трансферное окно.
    • Для «Ювентуса» это восьмое подряд чемпионство в Серии А.
    • Во вторник туринский клуб вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, после этого в итальянских медиа появилась информация о возможном уходе Роналду из клуба.

    Источник: Sky Italia

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    20.04.2019 22:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +180

      Борат 1 час назад

      Мог бы и в псж перейти за ещё одним трофеем, а потом в Баварию на сезон.

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    • ...
      Рейтинг: +508

      Genz 1 час назад

      Ура

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5304

      Skull_Boy 1 час назад

      Да да помним все его песню про то, как должен был вернуться в МЮ, а после мегахит про завершение карьеры в Реале

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