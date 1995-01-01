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    Семин – об игре с ЦСКА: «Жалко, что матч закончился вничью. Второй тайм был полностью наш»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

    «Очень напряженный матч. Жалко, что он закончился вничью. Мы проиграли последние последние 15 минут первого тайма. Нужно было выдержать давление ЦСКА, а мы не смогли. Второй тайм был полностью наш. Наши замены очень положительно сказались на нашей игре.

    У Игнатьева травма. Тарасов, долго не играя, вышел очень хорошо. Много сделал подборов, хорошо играл в пас — за исключением эпизода, когда оставалось подставить ногу, а он сыграл в два касания. Очко — движение вперед.

    Посмотрите, сколько мы моментов создали в последние пятнадцать минут. Они как раз самые красочные были. Вам не понравилось? А мне очень понравилось.Что мешает играть так все 90 минут? Соперник. Наш топ-клуб, обыгравший в этом сезоне «Реал», – сказал Семин.

    • ЦСКА обыграл «Реал» в двух матчах групповой стадии Лиги чемпионов.
    • В РПЛ ЦСКА занимает четвертое место, «Локомотив» идет вторым.

    ЦСКА был лучше в первом тайме. Но к победе был ближе «Локомотив»

    Источник: «Матч ТВ»

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