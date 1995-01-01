Гончаренко: «У Бекао и Дивеева травмы. Пока сложно оценить, насколько серьезные»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии защитников Родриго Бекао и Игоря Дивеева.

«У Бекао и Дивеева травмы. Мне пока сложно оценить, насколько серьезные.

Мы отрезками играли хорошо, отрезками — очень плохо. В первом тайме играли в атаку, а после перерыва — в основном сдерживали атаки «Локо», чего делать не стоило», – сказал Гончаренко.

Бекао заменили в перерыве матча, вместо него на поле впервые за 14 месяцев появился Виктор Васин.

Дивеев столкнулся с одноклубником Якой Бийолом в концовке матча и не смог самостоятельно подняться. Его унесли с поля на носилках.

ЦСКА был лучше в первом тайме. Но к победе был ближе «Локомотив»