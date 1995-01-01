Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    РПЛ. «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью 

    «Локомотив» дома сыграл вничью с ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ – 1:1.

    «Локомотив» с 43 очками занимает вторую строчку в таблице, ЦСКА с 41 очком идет четвертым.

    Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

    Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Хеведес, 13; 1:1 – Чалов, 40.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Хеведес, Игнатьев (Тарасов, 46), Рыбус, Крыховяк, Фернандеш (Идову, 46), Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Фарфан, Смолов (Жемалетдинов, 80).

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Бекао (Васин, 46), Магнуссон, Щенников (Ефремов, 78), Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон (Бийол, 83), Чалов.

    Предупреждения: Антон Миранчук, 34; Игнатьев, 42; Крыховяк, 58; Идову, 65 – Мангуссон, 23; Бекао, 45+1; Ахметов, 59.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    ЦСКА был лучше в первом тайме. Но к победе был ближе «Локомотив»

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:56
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4136

      BRO_football 9 минут назад

      Плохо сыграли. Березуцких уже давно нет в команде, а в защите всё такой же бардак. Чего только стоит столкновение двух своих защитников в конце матча.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1221

      Рубинище 31 минуту назад

      Игра не понравилась..Локо после гола вообще встал., чуть ли не ползком играли. Смолова в дубль надо ничего не показал, дерево-не см. на голевую.. ЦСКА сыграл на своём уровне, учитывая отсутствие Марио..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1633

      Evgeni1952 1 час назад

      Зенит - чемпион.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1370

      prtcs 1 час назад

      Гол Чалова спас - от поражения. В выигрыше - Зенит.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +159

      mirspirs 1 час назад

      Странно, что добавили всего 4 минуты, коням 4 раза оказывали помощь, в двух случаях больше двух минут, думаю ещё пара минут были бы очень жарким.

      Удивило, что Тарасов почти без ошибок пасовал, прямо не узнать было. Но это единичный случай, все мы знаем, что он третий брат березуцкий. За локомотив обидно, что так сели после гола и пустили такую шляпу. Хорошая рубка была

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3395

      Старикан 1 час назад

      Пока всё в пользу Зенита...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +330

      CSKA57 1 час назад

      Боевая ничья! Опять ЦСКА доигрывал в меньшинстве.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1977

      Fan Loko mik 1 час назад

      Когда уже Палыч ПОЙМЁТ, что смолов ДЕРЕЕЕЕЕЕЕЕВОООООО!!!!!!!! Жемалетдинов за 10 минут игры создал моментов больше чем этот БУРАТИНО за 10 матчей!!!!! ЛОКО потерял два очка, очень важных два очка!!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2607

      mdu86 > Fan Loko mik 1 час назад

      Справедливости ради, Смолов отдал голевую передачу
      Хотя, я так же жду от него голов

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -34611

      ZSB 1 час назад

      Счёт по игре!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1808

      lordmrv 1 час назад

      Жаль, что не смог Локо максимально приблизиться к Зениту.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68989
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru