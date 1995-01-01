РПЛ. «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью 

Плохо сыграли. Березуцких уже давно нет в команде, а в защите всё такой же бардак. Чего только стоит столкновение двух своих защитников в конце матча.
«Локомотив» дома сыграл вничью с ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ – 1:1.
«Локомотив» с 43 очками занимает вторую строчку в таблице, ЦСКА с 41 очком идет четвертым.
Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур
Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Хеведес, 13; 1:1 – Чалов, 40.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Хеведес, Игнатьев (Тарасов, 46), Рыбус, Крыховяк, Фернандеш (Идову, 46), Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Фарфан, Смолов (Жемалетдинов, 80).
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Бекао (Васин, 46), Магнуссон, Щенников (Ефремов, 78), Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон (Бийол, 83), Чалов.
Предупреждения: Антон Миранчук, 34; Игнатьев, 42; Крыховяк, 58; Идову, 65 – Мангуссон, 23; Бекао, 45+1; Ахметов, 59.
ЦСКА был лучше в первом тайме. Но к победе был ближе «Локомотив»