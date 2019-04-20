Хохлов – после игры с «Крыльями»: «Качеством игры я не очень доволен, но сегодня важен результат»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу в матче 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

«Мы сегодня очень довольны победой и главное, что набрали три очка. Сегодня тот случай, когда качество игры было на втором плане. Для нас очень важно было добиться результата. По качеству игры сегодня я не очень доволен. У нас были неплохие игры по качеству, но именно сегодня важен результат. Гол с рикошета? Я после матча сказал, что главное — победа, а то, что гол был забит с рикошета, может, тут самый пресловутый фарт пришел.

Гора с плеч на данный момент упала, но завтра нужно двигаться дальше и готовиться дальше. Эта игра ничего еще не решила, а только чуть-чуть подвинула нас в турнирной таблице. Впереди у нас еще много решающих игр и расслабляться нельзя», – сказал Хохлов.

«Динамо» с 27 очками занимает 12-е место в таблице.