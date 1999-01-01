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    Покеттино – о поражении от «Манчестер Сити»: «Мы заслуживали большего, хотя бы ничьей»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мыслями об исходе матча 35-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:1).

    «Это футбол. Была равная игра, мы заслуживали большего, хотя бы ничьей. У нас были более явные моменты, чем у соперника. Но не всегда получаешь то, что заслуживаешь. Впрочем, я очень доволен выступлением своей команды в непростых условиях.

    Игра рукой Уокера? Я не собираюсь жаловаться. Арбитр занимал хорошую позицию и, думаю, была чистая игра рукой, но я принимаю его решение не назначать пенальти. Теперь мы постараемся выиграть оставшиеся матчи. Будет тяжело, потому что мы боремся с большими командами», – сказал Покеттино.

    «Тоттенхэм», несмотря на поражение, остался на третьем месте в турнирной таблице первенства, но «Арсенал» и «Челси» могут обогнать их уже в этом туре.

    Источник: BBC

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