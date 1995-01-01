Зинченко, Де Брюйне и Агуэро в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Тоттенхэмом»

идиотский комментатор на матч тв...
Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» на центральный матч 35-го тура английской Премьер-лиги.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунс, Ляпорт, Уокер, Зинченко, Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду Силва, Фоден, Стерлинг, Агуэро.
«Тоттенхэм»: Газзанига, Санчес, Вертонген, Алдервейрелд, Дэвис, Фойт, Дайер, Алли, Моура, Эриксен, Хын-Мин Сон.
- Матч начнется в 14:30 по московскому времени.
- Перед очной встречей «Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, а «Тоттенхэм» – третье.