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    Зинченко, Де Брюйне и Агуэро в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Тоттенхэмом»

    Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» на центральный матч 35-го тура английской Премьер-лиги.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунс, Ляпорт, Уокер, Зинченко, Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду Силва, Фоден, Стерлинг, Агуэро.

    «Тоттенхэм»: Газзанига, Санчес, Вертонген, Алдервейрелд, Дэвис, Фойт, Дайер, Алли, Моура, Эриксен, Хын-Мин Сон.

    • Матч начнется в 14:30 по московскому времени.
    • Перед очной встречей «Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, а «Тоттенхэм» – третье.

    Источник: Официальный сайт АПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4128

      84aivengo 14 минут назад

      идиотский комментатор на матч тв...

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      Рейтинг: +845

      SarJr 1 час назад

      Сити же почему проиграл? Потому что Зинченко не было, а англичане не умеют тащить за себя и за Сашку. А ща Саша порвёт всех за себя и за а англичан, ждём с))))

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