Коутиньо: «Было бы здорово поиграть вместе с Неймаром на клубном уровне»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо заявил, что ему бы хотелось однажды поиграть с нападающим «ПСЖ» Неймаром не только в национальной сборной, но и в одном клубе.

«Неймар – отличный футболист. Играть с ним – это большое удовольствие. Мы провели много матчей вместе в составе сборной Бразилии. Но было бы здорово поиграть с ним еще и на клубном уровне», – сказал Коутиньо.