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    Коутиньо: «Было бы здорово поиграть вместе с Неймаром на клубном уровне»

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо заявил, что ему бы хотелось однажды поиграть с нападающим «ПСЖ» Неймаром не только в национальной сборной, но и в одном клубе.

    «Неймар – отличный футболист. Играть с ним – это большое удовольствие. Мы провели много матчей вместе в составе сборной Бразилии. Но было бы здорово поиграть с ним еще и на клубном уровне», – сказал Коутиньо.

    • Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год и ушел в ПСЖ за полгода до трансфера Коутиньо.
    • Теперь бразильцы могут стать партнeрами в парижском клубе, который проявляет интерес к хавбеку.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 12:40
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +845

      SarJr 1 час назад

      Переходи в псж и будет тебе "счастье")))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +281

      Tyler_Stark > SarJr 2 минуты назад

      Такое счастье и за даром ненужно)

      0
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