Коутиньо: «Было бы здорово поиграть вместе с Неймаром на клубном уровне»

Переходи в псж и будет тебе "счастье")))
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо заявил, что ему бы хотелось однажды поиграть с нападающим «ПСЖ» Неймаром не только в национальной сборной, но и в одном клубе.
«Неймар – отличный футболист. Играть с ним – это большое удовольствие. Мы провели много матчей вместе в составе сборной Бразилии. Но было бы здорово поиграть с ним еще и на клубном уровне», – сказал Коутиньо.
- Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год и ушел в ПСЖ за полгода до трансфера Коутиньо.
- Теперь бразильцы могут стать партнeрами в парижском клубе, который проявляет интерес к хавбеку.