«ПСЖ» примет решение об участии Неймара в игре с «Монако» после сегодняшней тренировки

Нападающий «ПСЖ» Неймар может пропустить матч 33-го тура Лиги 1 с «Монако».

Ранее стало известно, что бразилец восстановился от травмы [он не играл с 23 января из-за перелома пятой плюсневой кости правой ноги] и сообщил врачам парижан, что готов выйти на поле.

Несмотря на это медицинский штаб команды не хочет рисковать здоровьем футболиста незадолго до финала Кубка Франции с «Ренном», который состоится 27 апреля.

Решение об участии форварда во встрече с монегасками будет принято после завершения сегодняшней тренировки.