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    «ПСЖ» примет решение об участии Неймара в игре с «Монако» после сегодняшней тренировки

    Нападающий «ПСЖ» Неймар может пропустить матч 33-го тура Лиги 1 с «Монако».

    Ранее стало известно, что бразилец восстановился от травмы [он не играл с 23 января из-за перелома пятой плюсневой кости правой ноги] и сообщил врачам парижан, что готов выйти на поле.

    Несмотря на это медицинский штаб команды не хочет рисковать здоровьем футболиста незадолго до финала Кубка Франции с «Ренном», который состоится 27 апреля.

    Решение об участии форварда во встрече с монегасками будет принято после завершения сегодняшней тренировки.

    • Матч «ПСЖ» – «Монако» пройдет в воскресенье, 21 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • В этом сезоне Неймар провел за парижан 23 игры, забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.

    Источник: L’Equipe

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