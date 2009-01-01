«ПСЖ» примет решение об участии Неймара в игре с «Монако» после сегодняшней тренировки

Нападающий «ПСЖ» Неймар может пропустить матч 33-го тура Лиги 1 с «Монако».
Ранее стало известно, что бразилец восстановился от травмы [он не играл с 23 января из-за перелома пятой плюсневой кости правой ноги] и сообщил врачам парижан, что готов выйти на поле.
Несмотря на это медицинский штаб команды не хочет рисковать здоровьем футболиста незадолго до финала Кубка Франции с «Ренном», который состоится 27 апреля.
Решение об участии форварда во встрече с монегасками будет принято после завершения сегодняшней тренировки.
- Матч «ПСЖ» – «Монако» пройдет в воскресенье, 21 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
- В этом сезоне Неймар провел за парижан 23 игры, забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.