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    Сысуев и Игбун – в атаке «Уфы», Джорджевич сыграет в нападении у «Арсенала»

    «Уфа» и тульский «Арсенал» назвали стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ.

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Безденежных, Пауревич, Ваньек, Сысуев, Игбун.

    «Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Берхамов, Горбатенко, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.

    • Встреча «Уфа» – «Арсенал» пройдет в столице Башкирии на стадионе «Нефтяник» и начнется в 11:30 по московскому времени.
    • Уфимцы занимают 14-е место в турнирной таблице, туляки идут на девятой строчке.
    • В первом круге команды сыграли вничью со счетом 1:1.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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