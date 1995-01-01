Сысуев и Игбун – в атаке «Уфы», Джорджевич сыграет в нападении у «Арсенала»

Арсеналу победы, разумеется
«Уфа» и тульский «Арсенал» назвали стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Безденежных, Пауревич, Ваньек, Сысуев, Игбун.
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Берхамов, Горбатенко, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.
- Встреча «Уфа» – «Арсенал» пройдет в столице Башкирии на стадионе «Нефтяник» и начнется в 11:30 по московскому времени.
- Уфимцы занимают 14-е место в турнирной таблице, туляки идут на девятой строчке.
- В первом круге команды сыграли вничью со счетом 1:1.