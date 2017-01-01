Защитник «Манчестер Сити» Данило может перейти в «Интер»

Защитник «Манчестер Сити» Данило близок к переходу в «Интер».

Бразилец уже согласовал условия личного четырехлетнего контракта с миланцами с зарплатой 4 миллиона евро в год. Предполагается, что сумма сделки составит 20-22 миллиона.