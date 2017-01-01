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    Защитник «Манчестер Сити» Данило может перейти в «Интер»

    Защитник «Манчестер Сити» Данило близок к переходу в «Интер».

    Бразилец уже согласовал условия личного четырехлетнего контракта с миланцами с зарплатой 4 миллиона евро в год. Предполагается, что сумма сделки составит 20-22 миллиона.

    • «Сити» приобрел 27-летнего футболиста у «Реала» в июле 2017 года за 30 миллионов евро.
    • В этом сезоне Данило провел на клубном уровне 20 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
    • Контракт защитника с «Манчестер Сити» рассчитан до 2022 года.

    Источник: Football Italia

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