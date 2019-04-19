Матч «ПСЖ» – «Монако» посетят 500 пожарных, тушивших Нотр-Дам де Пари

Матч 33-го тура Лиги 1 «ПСЖ» – «Монако» по приглашению парижан посетят 500 пожарных, которые участвовали в ликвидации возгорания в соборе Парижской Богоматери. Двое из них нанесут первый символический удар по мячу.

Нотр-Дам де Пари загорелся вечером 15 апреля. В результате пожара обрушились шпиль, часы и крыша здания.

«Монако» выйдет на игру в специальных футболках с изображением собора.