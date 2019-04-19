Матч «ПСЖ» – «Монако» посетят 500 пожарных, тушивших Нотр-Дам де Пари

Тушили четыреста,а на футбол набралось пятьсот.Ничто человеческое французскому начальству не чуждо,как и нашим. Как всегда после события :Наказание невиновных и награждение непричастных.
Матч 33-го тура Лиги 1 «ПСЖ» – «Монако» по приглашению парижан посетят 500 пожарных, которые участвовали в ликвидации возгорания в соборе Парижской Богоматери. Двое из них нанесут первый символический удар по мячу.
Нотр-Дам де Пари загорелся вечером 15 апреля. В результате пожара обрушились шпиль, часы и крыша здания.
«Монако» выйдет на игру в специальных футболках с изображением собора.
- Встреча «ПСЖ» – «Монако» пройдет в воскресенье, 21 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
- Парижане возглавляют турнирную таблицу, монегаски занимают 16-е место.