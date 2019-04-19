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    Матч «ПСЖ» – «Монако» посетят 500 пожарных, тушивших Нотр-Дам де Пари

    Матч 33-го тура Лиги 1 «ПСЖ»«Монако» по приглашению парижан посетят 500 пожарных, которые участвовали в ликвидации возгорания в соборе Парижской Богоматери. Двое из них нанесут первый символический удар по мячу.

    Нотр-Дам де Пари загорелся вечером 15 апреля. В результате пожара обрушились шпиль, часы и крыша здания.

    «Монако» выйдет на игру в специальных футболках с изображением собора.

    • Встреча «ПСЖ» – «Монако» пройдет в воскресенье, 21 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • Парижане возглавляют турнирную таблицу, монегаски занимают 16-е место.

    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 08:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3153

      Агасфер 22 минуты назад

      Тушили четыреста,а на футбол набралось пятьсот.Ничто человеческое французскому начальству не чуждо,как и нашим. Как всегда после события :Наказание невиновных и награждение непричастных.

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