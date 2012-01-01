Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино высказался о предстоящем матче 35-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

«Они собираются двигаться от Лиги чемпионов к АПЛ, как и мы. Они собираются бороться за чемпионство, для них принципиально победить в лиге.

Нам нужно думать о попадании в топ-4. Это испытание для нас, и это будет сложно. Обстоятельства не лучшие, у них почти все игроки готовы, а нам нужно оценить состояние игроков. У нас будут отсутствовать некоторые важные футболисты, нам нужно подумать, как мы проведем ротацию. Но мы должны быть готовы к борьбе, это будет сложно», – сказал Покеттино.