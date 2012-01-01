Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино высказался о предстоящем матче 35-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».
«Они собираются двигаться от Лиги чемпионов к АПЛ, как и мы. Они собираются бороться за чемпионство, для них принципиально победить в лиге.
Нам нужно думать о попадании в топ-4. Это испытание для нас, и это будет сложно. Обстоятельства не лучшие, у них почти все игроки готовы, а нам нужно оценить состояние игроков. У нас будут отсутствовать некоторые важные футболисты, нам нужно подумать, как мы проведем ротацию. Но мы должны быть готовы к борьбе, это будет сложно», – сказал Покеттино.
- В среду «Тоттенхэм» прошел «Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
- В этой встрече травму получил полузащитник лондонцев Мусса Сиссоко. Ранее травму получил форвард Гарри Кейн.