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    Покеттино – перед матчем с «Сити» в АПЛ: «У них почти все игроки готовы, а у нас отсутствуют важные футболисты»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино высказался о предстоящем матче 35-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

    «Они собираются двигаться от Лиги чемпионов к АПЛ, как и мы. Они собираются бороться за чемпионство, для них принципиально победить в лиге.

    Нам нужно думать о попадании в топ-4. Это испытание для нас, и это будет сложно. Обстоятельства не лучшие, у них почти все игроки готовы, а нам нужно оценить состояние игроков. У нас будут отсутствовать некоторые важные футболисты, нам нужно подумать, как мы проведем ротацию. Но мы должны быть готовы к борьбе, это будет сложно», – сказал Покеттино.

    • В среду «Тоттенхэм» прошел «Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
    • В этой встрече травму получил полузащитник лондонцев Мусса Сиссоко. Ранее травму получил форвард Гарри Кейн.

    Источник: Sky Sports

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