Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался об игре форварда Лионеля Месси.

В игре с «МЮ» в Лиге чемпионов Месси забил два гола.

Теперь ему осталось четыре мяча до 600 голов за «Барселону».

Сейчас у него 596 голов за клуб.

«Я бы хотел иметь набор слов, чтобы не повторяться, но мы уже все сказали. Он побьет все рекорды и всегда заставит людей ожидать чего-то от себя. Мы знаем, что это значит в мире футбола», – сказал Вальверде.

24 гола Месси в ворота английских клубов – рекорд Лиги чемпионов

Месси – 2-й в истории «Барселоны» по матчам в ЛЧ. У него дубль против «МЮ»