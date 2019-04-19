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    Вальверде – о Месси: «Он побьет все рекорды и всегда заставит людей ожидать чего-то от себя» 

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался об игре форварда Лионеля Месси.

    • В игре с «МЮ» в Лиге чемпионов Месси забил два гола.
    • Теперь ему осталось четыре мяча до 600 голов за «Барселону».
    • Сейчас у него 596 голов за клуб.

    «Я бы хотел иметь набор слов, чтобы не повторяться, но мы уже все сказали. Он побьет все рекорды и всегда заставит людей ожидать чего-то от себя. Мы знаем, что это значит в мире футбола», – сказал Вальверде.

    24 гола Месси в ворота английских клубов – рекорд Лиги чемпионов

    Месси – 2-й в истории «Барселоны» по матчам в ЛЧ. У него дубль против «МЮ»

    Источник: Marca

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    Сегодня, 22:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +936

      Александр52 13 минут назад

      Сейчас лучше молчать, и ждать чуда, а оно точно буде.

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