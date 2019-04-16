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    24 гола Месси в ворота английских клубов – рекорд Лиги чемпионов

    «Барселона» принимает «Манчестер Юнайтед» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0, 70-я минута).

    Нападающий Лионель Месси забил на 16-й и 20-й минутах.

    Общее количество голов аргентинца на турнире против команд английской Премьер-лиги составило 24.

    Девять голов он забил «Арсеналу», шесть – «Манчестер Сити», четыре – «МЮ», три – «Челси» и два – «Тоттенхэму». Это лучший показатель результативности против английских клубов в истории соревнования.

    Источник: Твиттер журналиста Педро Мартина

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    16.04.2019 23:35
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