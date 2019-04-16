24 гола Месси в ворота английских клубов – рекорд Лиги чемпионов

«Барселона» принимает «Манчестер Юнайтед» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0, 70-я минута).

Нападающий Лионель Месси забил на 16-й и 20-й минутах.

Общее количество голов аргентинца на турнире против команд английской Премьер-лиги составило 24.

Девять голов он забил «Арсеналу», шесть – «Манчестер Сити», четыре – «МЮ», три – «Челси» и два – «Тоттенхэму». Это лучший показатель результативности против английских клубов в истории соревнования.