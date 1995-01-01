Клопп: «Мы не устали. Сейчас решающий период сезона»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии команды в концовке сезона.

В среду «Ливерпуль» обыграл «Порту» в четвертьфинале Лиги чемпионов и прошел в полуфинал.

В АПЛ команда Юргена Клоппа занимает первое место, на два очка опережая «Ман Сити». У «Сити» игра в запасе.

«Мы не устали. Сейчас решающий период сезона. Хорошо, что мы участвуем в двух соревнованиях. Это показатель успеха.

Тренировались с низкой интенсивностью, потому что не можем заниматься много. Самое важное – это игры, которые мы проводим в течение недели. Из-за другой очень сильной команды в АПЛ мы должны выигрывать все свои матчи. А в Лиге чемпионов так нужно играть в большинстве игр.

Ничего не менялось с июля. Все дело в том, как вы смешиваете свой потенциал со своим настроем. Очевидно, что у нас хорошая команда с хорошими игроками. Смешайте это с настроем на матчи мирового уровня, и тогда вам будет сложно играть против этой команды. Это все, что нам нужно. Мы играли так с июля, и пока все работает», – сказал Клопп.

В воскресенье «Ливерпуль» сыграет с «Кардиффом» в матче 35-го тура АПЛ.